Parla l’avvocato del Carabiniere Montella: “Si può sbagliare, per ingenuità, per vanità” (Di domenica 26 luglio 2020) E’ il caso della settimana, quello che più fa indignare e che scuote l’opinione pubblica. Ma dovranno essere solo i giudici a stabilire chi, come e perchè dovrà pagare. Le indagini vanno avanti ed è arrivato per le persone coinvolte in questa vicenda, di dire la loro. Nelle ultime ore la parola a Giuseppe Montella, il Carabiniere considerato al vertice della piramide del sistema criminale messo in piedi nella caserma di Levante, in provincia di Piacenza. Il suo interrogatorio sarebbe durato circa tre ore. A rilasciare poi alcune dichiarazioni il legale del Carabiniere che ha spiegato: “Si può sbagliare, si possono fare errori, per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere rilevanza penale e chi ha sbagliato ... Leggi su ultimenotizieflash

