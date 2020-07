Paragone risponde alle critiche: “Una montatura, Italexit è contro l’immigrazione” (Video) (Di domenica 26 luglio 2020) Roma, 26 lug – «Noi sulle politiche migratorie continuiamo a pensare quello che avevamo sempre detto e che abbiamo messo nero su bianco proprio sul sito Italexit.it». Gianluigi Paragone risponde alle polemiche sorte in seguito alla pubblicazione di un Video di Luca Donadel. Il noto blogger aveva mostrato come il dominio di Italexit sia intestato alla società New European Media Ltd, società che si occupa di «supportare migranti e rifugiati», come scritto a chiare lettere sul sito ufficiale. E sempre come fatto notare da Donadel, la società in questione, tra le pubblicazioni in Italia, vanta testate come Stranieri in Italia. Una contraddizione in termini, secondo Donadel, per un partito che si definisce sovranista. «Mica ... Leggi su ilprimatonazionale

