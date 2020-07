Paradosso Juric, Verona ha giocato meglio della Lazio (Di domenica 26 luglio 2020) ANSA, - Verona, 26 LUG - Ivan Juric è arrabbiato. "Mi viene difficile commentare una sconfitta del genere - dice l'allenatore del Verona dopo la cinquina rifilata ai gialloblù dalla Lazio -. Abbiamo ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - VERONA, 26 LUG - Ivan Juric è arrabbiato. "Mi viene difficile commentare una sconfitta del genere - dice l'allenatore del Verona dopo la cinquina rifilata ai gialloblù dalla Lazio -. Abbiamo ...Com'è triste andare in panchina con la valigia in mano. Com'è dura accettare che qualcun altro raccoglierà i frutti del tuo lavoro. L'ultimo in ordine di tempo a sperimentare la scomoda situazione è S ...