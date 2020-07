Paolo Bonolis, Laura Freddi: “E’ stato un grande amore … manterremo la promessa che ci siamo fatti” e racconta la decisione importante che ha preso (Di domenica 26 luglio 2020) Laura Freddi nel suo passato vanta una bellissima storia d’amore con Paolo Bonolis. Ma da allora di acqua sotto i ponti ne è passata. Paolo Bonolis si è sposato con Sonia Bruganelli dalla quale ha avuto tre figli e il loro matrimonio va a gonfie vele. Laura Freddi dopo un matrimonio naufragato ha ritrovato la serenità accanto al nuovo compagno dal quale ha avuto una bambina, Ginevra. La sua grande voglia di maternità l’ha raccontata, tra le lacrime, anche durante la sua partecipazione nella “Casa del grande fratello Vip” dove è piaciuta tanto per i modi sempre pacati e dolci. Laura Freddi e ... Leggi su baritalianews

La showgirl nella lista degli invitati al grande evento ha inserito anche, niente di meno, che il suo storico ex Paolo Bonolis. La Freddi e il conduttore hanno avuto una storia d’amore agli inizi ...Laura Freddi parla del matrimonio con Leonardo D’Amico e svela che tr4a gli invitati ci saranno anche il suo ex Paolo Bonolis e sua moglie Sonia Bruganelli Il 2021 è l’anno scelto da Laura Freddi per ...