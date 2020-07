Panchina Torino, Cairo ha già scelto l’allenatore per la prossima stagione: è una svolta tecnica e di mentalità (Di domenica 26 luglio 2020) Panchina Torino – Sta per andare in archivio una brutta stagione nel campionato di Serie A per il Torino, partito con ambizioni almeno di Europa League, la squadra ha perso fiducia giornata dopo giornata, fino a rischiare clamorosamente la retrocessione. Dopo il lockdown l’11 di Longo si è un pò compattato e sono arrivati risultati positivi che hanno permesso di avvicinarsi all’obiettivo. L’intenzione è quella di mettere il punto esclamativo sulla permanenza in Serie A, poi sarà il momento di pensare al futuro. In realtà, la dirigenza sta già pensando alle mosse per riscattarsi, sono in corso valutazioni sul fronte Panchina. E’ stata già presa una decisione: al termine del campionato si concluderà ... Leggi su calcioweb.eu

marinabeccuti : Torino, il primo nome per la panchina del prossimo campionato è quello di Giampaolo - Torinogranatait : Torino, il primo nome per la panchina del prossimo campionato è quello di Giampaolo - mrandroid02 : Torino, Giampaolo in pole per la panchina - Fiorentinanews : Fiorentina e Torino con lo stesso problema in panchina e gli stessi nomi per risolverlo - sportli26181512 : Un club di Serie A fa sul serio per Giampaolo: Milan pronto al risparmio: Il Torino si muove per la panchina del fu… -

Ultime Notizie dalla rete : Panchina Torino Torino, Giampaolo in pole per la panchina Corriere dello Sport Fiorentina e Torino con lo stesso problema in panchina e gli stessi nomi per risolverlo

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com Fiorentina e Torino, che da tempo stanno pensando di cambiare i propri allenatori per la prossima stagione, si stanno contendendo gli stessi nomi per i succe ...

Auguri Paolino, i tuoi primi 70 anni!

Da palleggiatore …a procuratore. Ecco riassunta, in due parole, la carriera sottorete di Paolo Buongiorno. Per tutti, da sempre, Paolino. Forse per la statura, certo non ragguardevole per un pallavoli ...

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com Fiorentina e Torino, che da tempo stanno pensando di cambiare i propri allenatori per la prossima stagione, si stanno contendendo gli stessi nomi per i succe ...Da palleggiatore …a procuratore. Ecco riassunta, in due parole, la carriera sottorete di Paolo Buongiorno. Per tutti, da sempre, Paolino. Forse per la statura, certo non ragguardevole per un pallavoli ...