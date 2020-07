Pagelle Roma-Fiorentina 2-1: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di domenica 26 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Roma e Fiorentina, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2019/2020. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6.5, Kolarov 6; Bruno Peres 6, Diawara 6.5 (32’ st Cristante 6), Veretout 7.5, Spinazzola 6.5; Pellegrini 6.5 (15’ st Zaniolo 6), Mkhitaryan 5.5 (37’ st Carles Perez S.V); Dzeko 6. Allenatore: Fonseca 6. Fiorentina (3-5-2): Terracciano 6; Milenkovic 6.5, Pezzella 6.5, Caceres 6.5; Lirola 5, Pulgar 6, Duncan 6, Ghezzal 6, Chiesa 6.5 (37’ st Venuti S.V); Ribery 6 (1’ st Vlahovic 6), Kouame 5.5 (1’ st Cutrone 6). In panchina: Chiorra, Brancolini, Igor, Badelj, Sottil, ... Leggi su sportface

corgiallorosso : #RomaFiorentina 2-1, le pagelle di #CGR: ‘AirJordan’ implacabile, Spinazzola imprendibile, Diawara antico geometra… - sportface2016 : #RomaFiorentina Le pagelle del match dell'Olimpico: freddo Veretout, disattento Lirola - CalcioWeb : #RomaFiorentina 2-1, le pagelle di CalcioWeb: #Veretout non sbaglia dal dischetto, bene #Dzeko [FOTO] - - calciomercatoit : #RomaFiorentina, i voti del primo tempo targati - lucabonamico : RT @VoceGiallorossa: MATCHDAY - Il programma della giornata su -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Calciomercato.com

Le pagelle ed il tabellino della prima frazione della partita tra Roma e Fiorentina valida per la 36esima giornata di Serie A PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO ROMA FIORENTINA/ Nel primo tempo tra Roma ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Roma Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Roma e Fiorentina, valido per la 36ª g ...