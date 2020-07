Ostia, l'ex stabilimento Arca tornerà ai cittadini. Raggi: 'Il litorale romano cambia volto' (Di domenica 26 luglio 2020) A Ostia l'ex stabilimento Arca dopo anni di chiusura e abbandono tornerà ai cittadini e sarà una delle spiagge libere più belle del litorale . Lo scrive in un post su Facebook Virginia Raggi , sindaco ... Leggi su leggo

fattoquotidiano : Coronavirus, al lavoro con la febbre per giorni: positivo. Chiuso stabilimento balneare a Ostia - fanpage : Chiuso stabilimento balneare a Ostia, dipendente positivo al #Covid19 #17luglio - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Ostia, l'ex stabilimento Arca tornerà ai cittadini. Raggi: «Il litorale romano cambia volto» - GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Ostia, l'ex stabilimento Arca tornerà ai cittadini. Raggi: «Il litorale romano cambia volto» - leggoit : Ostia, l'ex stabilimento Arca tornerà ai cittadini. Raggi: «Il litorale romano cambia volto» -

Ultime Notizie dalla rete : Ostia stabilimento

Adesso non è più così. A Ostia l’ex stabilimento Arca, per esempio, dopo anni di chiusura e abbandono tornerà ai cittadini e sarà una delle spiagge libere più belle del litorale”. Così Virginia Raggi, ...Gli interventi di pulizia e di raccolta dei rifiuti sul lungomare cittadino saranno intensificati e integrati con una specifica campagna di sensibilizzazione per conferire i rifiuti tipici della fase ...