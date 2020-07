Osimhen, l’amico-giornalista: “Ufficialità? Ha firmato, ma per l’annuncio dipende da ADL” (Di domenica 26 luglio 2020) Sono ore frenetiche per l'arrivo a Napoli di Victor Osimhen. Ormai manca solo il tweet presidenziale di Aurelio De Laurentiis per sancire l'ufficialità dell'affare. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Osimhen, l’amico-giornalista: “Ufficialità? Ha firmato, ma per l’annuncio dipende da ADL” - cn1926it : #Osimhen a Parigi con l’amico #Chukwueze. La storia IG | FOTO - infoitsport : Osimhen, l’amico-giornalista: “E’ del Napoli, mi ha mandato la foto pronta per l’annuncio!” - infoitsport : Osimhen, l'amico: 'L'ufficialità può arrivare oggi! Ieri incontro fino a tarda notte col Napoli, vuole riportare gl… - infoitsport : Osimhen, l’amico-giornalista: “E’ del Napoli, mi ha mandato la foto pronta per l’annuncio!” -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen l’amico Notizie Napoli Milan-Napoli: Irrati al var, ecco arbitro e assistenti | Serie A Notizie Napoli Calcio