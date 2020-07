Oroscopo di Paolo Fox dal 27 Luglio al 2 Agosto: previsioni della settimana (Di domenica 26 luglio 2020) La settimana che sta per cominciare coincide con la fine del mese di Luglio e con l’inizio di Agosto. Cosa avrà previsto l’Oroscopo di Paolo Fox? Pare che si tratterà di una settimana tranquilla per i nati sotto i segni di Gemelli, Cancro, Vergine e Acquario. Tutti e quattro sono stati votati con cinque punti su cinque. Per gli altri, stesso discorso. Le cose andranno benino, con una votazione minima tra tre e quattro punti. Ariete Venere gira in tuo favore e ti regala un savoirfair e una sensualità per tutta la settimana. Questa positività farà in modo che i rapporti con gli altri siano ancora più stimolanti. All’orizzonte ci sono anche delle realizzazioni significative: tuttavia in vista di ... Leggi su nonsolo.tv

