Olivia de Havilland, non solo Melania: ritratto della diva che sfidò lo studio system (Di lunedì 27 luglio 2020) Olivia de Havilland era l'ultima diva della Golden Age di Hollywood: da Via col vento a L'ereditiera, ripercorriamo successi e battaglie della sua straordinaria carriera. Il portamento composto e l'ineffabile dolcezza del sorriso, contrapposti all'espressività irrequieta della cugina Scarlett (alias Rossella). Lo stupore radioso mentre corre incontro al marito Ashley, di ritorno dal fronte. La serenità malinconica delle ultime parole pronunciate sul letto di morte. Sono le immagini che, da otto decenni, accompagnano il nome di Olivia de Havilland nella memoria collettiva: quelle dell'amorevole Melania Hamilton di Via col vento, l'archetipo della "brava ragazza" nel cinema classico hollywoodiano, in ... Leggi su movieplayer

