Olimpiadi delle Idee, così costruiremo il nostro futuro (Di domenica 26 luglio 2020) di seguito l’intervista rilasciata a Fanpage.it da Enrica Sabatini, socia dell’Associazione Rousseau e responsabile ricerca e sviluppo. A cura di Francesco Cancellato. “Abbiamo 175mila iscritti e vogliamo fare un passo in più: non più solamente una comunità che dà vita a processi decisionali di democrazia partecipativa e diretta, ma un vero e proprio motore di Idee e di soluzioni concrete”. Enrica Sabatini, laurea in psicologia e Ph.D in scienze è responsabile ricerca e sviluppo della Associazione Rousseau, sodalizio fondato da Gianroberto e Davide Casaleggio che si occupa di sostenere e sviluppare l’omonima piattaforma di democrazia diretta. Contestata da chi la ritiene una potenziale minaccia alla democrazia rappresentativa, o per la sua natura “ibrida” tra il Movimento e la Casaleggio ... Leggi su ilblogdellestelle

