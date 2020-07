Nuovo arrivo in casa Spalletti: la presentazione della papera Biancaneve (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Luciano Spalletti presenta la nuova arrivata: si tratta della papera Biancaneve. “Buongiorno, vi presento Biancaneve, la mia paperina. Le piacciono i biscotti, fa colazione a biscotti” ha detto il l’allenatore nel simpatico VIDEO che lo ritrae in compagnia della nuova arrivata. Leggi su sportface

Roma : Giunta approva nuovo piano assunzionale #Ama. In arrivo circa 340 operatori. Ribadito un criterio preferenziale per… - sportface2016 : #calcio | Luciano #Spalletti presenta la nuova arrivata: la papera Biancaneve (VIDEO) - CampaniaReturns : RT @UniSalerno: C’è anche @UniSalerno nella #GuidaUniversità del #CorrieredelMezzogiorno di questo sabato: sei pagine dedicate ai campus, a… - PlanetR7_ : Resident Village: un nuovo trailer in arrivo ad agosto? @IGNitalia - TerraDiPalma : RT @UniSalerno: C’è anche @UniSalerno nella #GuidaUniversità del #CorrieredelMezzogiorno di questo sabato: sei pagine dedicate ai campus, a… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo arrivo

Volleyball.it

(ANSA-XINHUA) - PECHINO, 26 LUG - L'autorità sanitaria cinese ha dichiarato di aver ricevuto ieri segnalazioni di 46 nuovi casi confermati di Covid-19 in Cina continentale, di cui 35 trasmessi interna ...Con una serata per ringraziare tutte le persone impegnate in prima linea contro il covid, nel più grande teatro all’aperto del mondo è tornata la musica. Ventidue artisti d’eccellenza e quattro dirett ...