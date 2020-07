Nuovi Banchi con Le Rotelle, L’Opinione di una Studentessa Universitaria (che li ha usati) (Di domenica 26 luglio 2020) L’annuncio dei Nuovi Banchi che dovrebbero arrivare nelle classi italiani per il rientro a scuola dopo la chiusura causa Covid ha creato un grandissimo dibattito. Assessori, sindaci, dirigenti scolastici si sono espressi per analizzarne pro e conto. Tra i tanti, questo è un commento che meriterebbe un’attenta analisi: “Li ho testati in Università e devo dire che sono terribili. Oltre al fatto che pure noi qualche volta li usavamo come dei monopattini, appena inizi a prendere appunti il banco si muove… Praticamente a inizio lezione sei in aula e alla fine di questa ti ritrovi fuori dalla porta“ A scriverlo è una Studentessa Universitaria. Leggi su youreduaction

