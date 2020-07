Nuova proprietà Roma, futuro incerto per i giallorossi: si tratta (Di domenica 26 luglio 2020) Nuova proprietà Roma, futuro incerto per i giallorossi: si tratta, nel frattempo spuntano nuove soluzioni per la cessione del club Una sola offerta, quella di Friedkin, ma tante alternative. La Roma prosegue gli incontri e valuta le situazioni, in vista della cessione della società. Al momento però ci sono più ipotesi che offerte concrete, come riportato dal Corriere dello Sport in edicola oggi. Si parla anche di un fondo arabo, mentre Baldini tratta con gruppi sudamericani. Al momento il futuro giallorosso rimane incerto. E l’offerta di Friedkin non cambia di una virgola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

