Nona sinfonia, la Juventus è di nuovo campione d’Italia: 2-0 alla Samp, può partire la festa [FOTO] (Di domenica 26 luglio 2020) Nona sinfonia per la Juventus. I bianconeri possono festeggiare il nono scudetto consecutivo, una striscia davvero incredibile per un club che ha letteralmente dominato negli ultimi anni. La stagione che sta per concludersi non è stata comunque facile, è arrivato un nuovo allenatore con uno stile di gioco completamente diverso rispetto a quello della gestione Allegri. Non sono mancati i passaggi a vuoto, ma alla fine è stato raggiunto il traguardo: lo scudetto. Il percorso post-lockdown è stato comunque buono, ottime le prime partite, poi qualche disattenzione fino ad arrivare al successo contro la Sampdoria che ha permesso di iniziare la festa. L’inizio di partita è stato molto difficile per Juventus e ... Leggi su calcioweb.eu

vitasportivait : ?? #SerieA | #JuveSamp 2-0 SUONA LA NONA SINFONIA! ?? La Juventus è Campione d'Italia, i bianconeri conquistano i… - MusticaG : Nona sinfonia per la #Juventus, che conquista lo scudetto. Il primo della gestione #Sarri. Il tecnico non ha portat… - MPAPA090 : Evvai cazzo ????.. La nona sinfonia è servita.. #Finoallafineforzajuventus #JuveSampdoria - CalcioWeb : Nona sinfonia, la #Juventus è di nuovo campione d'Italia: 2-0 alla Samp, può partire la festa [FOTO] - - tempostretto : Un nuovo articolo: (La Nona Sinfonia Corale conclude la maratona Beethoveniana a Taormina) è stato pubblicato su: T… -

