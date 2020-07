"Non ho fatto tutto da solo". Montella vuota il sacco: l'ultimo racconto da brividi della caserma degli orrori, placet dall'alto? (Di domenica 26 luglio 2020) Ha parlato per tre ore. Stavolta sotto torchio c'era lui, l'appuntato Giuseppe Montella, quello che secondo l'accusa si vantava «stanno tutti sotto la mia cappella. C'ho in pugno i carabinieri» e si era autoproclamato il capo dell'associazione a delinquere che a Piacenza arrestava e malmenava pusher stranieri. L'uomo descritto nelle carte come un boss di Gomorra: spietato, arrivista, violento. L'opposto del servitore dello Stato. Il 37enne di Pomigliano d'Arco ieri ha pianto davanti al gip, Luca Milani, e al sostituto procuratore Antonio Colonna. Si è preoccupato di ciò che ora penseranno i suoi figli, ma anche i genitori, così orgogliosi del loro ragazzo che indossava la divisa militare e combatteva contro i cattivi. Quale Scarface, quali festini a luci rosse nell'ufficio del comandante: situazioni «destituite di ogni ... Leggi su liberoquotidiano

lauraboldrini : A sessismo e misoginia non si può rispondere con un’alzata di spalle. Mai, in nessuna circostanza. Bisogna reagire… - Rinaldi_euro : ?@AlbertoBagnai con stile e competenza spedisce nella fossa delle Marianne il povero giornalista del Fatto!Recovery… - meb : Per anni i 5Stelle ci hanno attaccati per ciò che hanno fatto (o NON hanno fatto) i nostri affetti più cari. Oggi c… - whyvilly : Ieri era l'anniversario dei miei e il compleanno di una mia amica ma non ho fatto gli auguri a nessuno perché ho pe… - about_raffa_ : RT @rossasimpy: possiamo normalizzare il fatto di non ricambiare il follow? perché io seguo una persona perché m'interessa il suo profilo,,… -

Ultime Notizie dalla rete : Non fatto Sarri non fa calcoli: “Battiamo la Samp, questa Juve ha fatto bene” La Stampa Come si misura la povertà educativa? Spoiler: non è mai solo una questione di dotazione tecnologica

Diffusione di tablet, pc, banda larga fra i ragazzi e nelle scuole: non si parla d’altro. Senza dubbio si tratta di aspetti fondamentali da potenziare come veicoli di inclusione necessari, ma possiamo ...

Coronavirus, Crisanti: «Temo un’altra crisi ad agosto. Da noi pochi casi? Dati strani»

«Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Il professor Andrea Cri ...

Diffusione di tablet, pc, banda larga fra i ragazzi e nelle scuole: non si parla d’altro. Senza dubbio si tratta di aspetti fondamentali da potenziare come veicoli di inclusione necessari, ma possiamo ...«Guardando i numeri dei Paesi vicino a noi, viene da pensare che avremo problemi con il coronavirus non a ottobre-novembre, come si era ipotizzato, ma già alla fine di agosto». Il professor Andrea Cri ...