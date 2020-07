Non dirlo al mio capo 2, terza puntata – Anticipazioni 2 agosto (Di domenica 26 luglio 2020) Non dirlo al mio capo 2 ritorna con la terza puntata nel prime-time di Rai 1 del 2 agosto 2020. Verranno trasmessi l’episodio 5, Ragioni e sentimenti, e l’episodio 6, Una pietosa bugia. Che cosa succederà ai nostri protagonisti? Enrico dovrà mettere le cose in chiaro con Nina, anche se i due trascorreranno una notte di passione. Le Anticipazioni di Non dirlo al mio capo 2 ci rivelano inoltre che Lisa inizierà ad uscire con Diego. Anche se il suo intento è parlargli di Vinci e della loro relazione tormentata. Fra i due scatterà anche una certa attrazione, ma la donna intuirà che c’è altro dietro al suo strano comportamento. Non dirlo al mio capo 2, ... Leggi su giornal

SimoPillon : Col pdl #Zan rischio la galera per #omofobia se dico che questa dei trans che si mettono ad allattare è una schifez… - ItaliaViva : Il #MES ha una condizionalità inferiore ai prestiti del recovery fund. Se non si ha il coraggio di dirlo si sta men… - RealEmisKilla : So che non è molto patriottico dirlo, ma Marquez è di un altro pianeta, letteralmente. No words. - LmMassola : Raga tra pochi giorni fa 21 anni, la vita è sua, è già maturo quindi ha la testa sulle spalle. Se è fidanzato o si… - GStrimpellatore : @Azzurra6671 Non dirlo neanche per scherzo, meno male che ci sei e ci sono persone come te, che sai mettere questi… -