Non Dirlo al Mio Capo 2, Nina gelosa di Enrico e Lisa: si vendicherà? Anticipazioni 26 luglio (Di domenica 26 luglio 2020) Nuovo appuntamento con Non Dirlo al mio Capo 2 su Rai, seconda stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. Stasera, domenica 26 luglio, andrà in onda la replica della seconda puntata.Si parte dal'episodio 2x03 dal titolo Di chi è la colpa. Nina ha scoperto che la donna con cui Enrico ha avuto una relazione è Lisa: la vendetta sarà un piatto servito freddo? Intanto, Massimo affronta il suo primo caso, ma dovrà lavorarci con Cassandra, l’assistente di Nina appena giunta da Londra, con la quale il giovane avvocato ha già fatto conoscenza. Nel frattempo Perla cerca di mettere i bastoni tra le ruote a suo marito Rocco che, assegnato agli arresti domiciliari, tenta di occuparsi dei ragazzi e della casa di ... Leggi su optimagazine

