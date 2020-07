Non dirlo al mio capo 2, le anticipazioni della seconda puntata in replica stasera (Di domenica 26 luglio 2020) Non dirlo al mio capo 2, trama e cast della seconda puntata della seconda stagione in replica stasera Questa sera, domenica 26 luglio 2020, torna in replica su Rai 1 Non dirlo al mio capo, la fiction con Vanessa Incontrada e Lino Guanciale. La serie è andata in onda per la prima volta nel 2016, ma la Rai vuole riproporla al suo pubblico anche durante l’estate. Appuntamento questa sera con la replica della seconda puntata della seconda stagione. La fiction, girata tra Napoli e Civitavecchia, racconta di una mamma single che, per mandare avanti casa e figli, trova un modo per ... Leggi su tpi

