Nicola: «Due partite per l’impresa sportiva» – VIDEO (Di domenica 26 luglio 2020) Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter: queste le sue parole – VIDEO Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter. Queste le parole del tecnico rossoblù. «A noi non cambiava niente. Ci dovremo giocare questa impresa sportiva nelle ultime due partite. Lo sappiamo. Questa sera avevamo delle difficoltà visto che abbiamo dovuto rinunciare a Iago Falque e Sanabria. Allo stesso tempo vedo un gruppo che ha voglia di raggiungere questo obiettivo che ci meritiamo per tutto il lavoro che stiamo facendo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

FassoneDomenic1 : RT @mcnfioravanti: Due indagati eccellenti: Nicola #Zingaretti e Virginia #Raggi Nell'acquisto del Palazzo dell'Ex provincia di Roma, quell… - MonicaGipsy : RT @carmentpf: @mcnfioravanti @Nyla_1234 Due indagati eccellenti: Nicola #Zingaretti e Virginia #Raggi. Non ho visto i titoloni ne nei gior… - MonicaGipsy : RT @mcnfioravanti: Due indagati eccellenti: Nicola #Zingaretti e Virginia #Raggi Nell'acquisto del Palazzo dell'Ex provincia di Roma, quell… - radixactive_ : RT @ofgreengabless: @KlZUNAMUSIC @lellone_ @fvnzioniamo @osamustea Piera Aiello, ex moglie di Nicola Atria e cognata di Rita Atria. Due don… - LPincia : RT @mcnfioravanti: Due indagati eccellenti: Nicola #Zingaretti e Virginia #Raggi Nell'acquisto del Palazzo dell'Ex provincia di Roma, quell… -