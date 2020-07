Newcastle-Liverpool (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Mancherà solo il pubblico, che probabilmente si sarebbe divertito. C’è un Liverpool pre-titolo, e un Liverpool post-titolo, che ha preso gol nelle ultime quattro partite. C’è anche un Newcastle pre-salvezza e un Newcastle post-salvezza, che ha fatto un solo punto nelle ultime quattro uscite. Sembrano ingredienti perfetti per non addormentarsi davanti alla TV: squadre rilassate, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

sportface2016 : #PremierLeague | le formazioni ufficiali di #NEWLIV - Klopp lascia fuori tanti big - infobetting : Newcastle-Liverpool (domenica, ore 17:00): formazioni ufficiali, quote, - ItaliaNewcastle : - BattocchiLuca : - infobetting : Newcastle-Liverpool (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici -