Newcastle-Liverpool (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 26 luglio 2020) Mancherà solo il pubblico, che probabilmente si sarebbe divertito. C’è un Liverpool pre-titolo, e un Liverpool post-titolo, che ha preso gol nelle ultime quattro partite. C’è anche un Newcastle pre-salvezza e un Newcastle post-salvezza, che ha fatto un solo punto nelle ultime quattro uscite. Sembrano ingredienti perfetti per non addormentarsi davanti alla TV: squadre rilassate, … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting

infobetting : Newcastle-Liverpool (domenica, ore 17:00): formazioni, quote, pronostici - BattocchiLuca : - Fprime86 : RT @sportnotizie24: #Newcastle-#Liverpool, le probabili formazioni: le scelte di #Bruce e #Klopp - sportnotizie24 : #Newcastle-#Liverpool, le probabili formazioni: le scelte di #Bruce e #Klopp - ItaliaNewcastle : -

Ultime Notizie dalla rete : Newcastle Liverpool Newcastle-Liverpool e Burnley-Brighton, Premier League Il Veggente Chiude la Premier, Leicester-United per la Champions

Dopo la Bundesliga e la Liga si congeda anche la Premier, che chiude i battenti domenica col turno finale alle 17. E saranno 90' palpitanti perché vanno assegnate due caselle in Champions, saranno des ...

Klopp sulla lite con Lampard: "Ha molto da imparare"

Liverpool-Chelsea si è giocata mercoledì, ma non è ancora finita. Dai giocatori agli allenatori, il duello si è spostato dal campo alla panchina. Tutta "colpa" di un fallo di Kovacic su Mané, dalla cu ...

Dopo la Bundesliga e la Liga si congeda anche la Premier, che chiude i battenti domenica col turno finale alle 17. E saranno 90' palpitanti perché vanno assegnate due caselle in Champions, saranno des ...Liverpool-Chelsea si è giocata mercoledì, ma non è ancora finita. Dai giocatori agli allenatori, il duello si è spostato dal campo alla panchina. Tutta "colpa" di un fallo di Kovacic su Mané, dalla cu ...