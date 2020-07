Nel Chianti uno spettacolo per celebrare il 76esimo anniversario della Liberazione (Di domenica 26 luglio 2020) Barberino Tavarnelle, Firenze,, 26 luglio 2020 - In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista, lunedì 27 luglio alle ore 21,15, nell'... Leggi su lanazione

Barberino Tavarnelle (Firenze), 26 luglio 2020 - In occasione del 76esimo anniversario della Liberazione dall'occupazione nazista e dalla dittatura fascista, lunedì 27 luglio alle ore 21,15, nell'Aren ...

Le stragi del 1944 e ‘il sangue’ da non dimenticare: evento per la Liberazione di Barberino Tavarnelle

“Per molti anni in quella radura, a Pratale, che si bagnò con il sangue di mio padre e di altri undici uomini, l’erba crebbe più alta”, sussurra Mirella Lotti con gli occhi lucidi mentre torna indietr ...

