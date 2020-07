NBA, Los Angeles Clippers: Lou Williams rischia dopo aver lasciato la bolla di Orlando (Di domenica 26 luglio 2020) Lou Williams rischia con l’NBA per colpa della condotta tenuta dopo l’autorizzazione a lasciare la bolla di Orlando. Il giocatore di Los Angeles Clippers aveva detto che sarebbe andato al funerale del padre di un caro amico ma le foto pubblicate su Instagram dal rapper Jack Harlow hanno spinto la Lega ad aprire un’inchiesta. Nelle immagini, infatti, i due sono in uno strip club di Atlanta anche se poi Harlow ha cancellato tutto spiegando che si trattava di foto vecchie. Nelle foto però il giocatore indossa la mascherina fornita dall’NBA ad Orlando facendo sì che si dubitasse della versione del rapper. Leggi su sportface

Lou Williams è tornato nella bolla. Per i Clippers dovrebbe essere una gran bella notizia, visto che il Sesto Uomo dell’anno in carica è uno degli argomenti principali della candidatura al titolo dell ...

La NBA sta monitorando la situazione Lou Williams. La guardia dei Los Angeles Clippers è infatti rientrato nella bolla di Orlando nella giornata di ieri, dopo essere uscito qualche giorno fa a causa d ...

