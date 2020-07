NBA e Microsoft al lavoro per portare i tifosi negli stadi in un’esperienza virtuale (Di domenica 26 luglio 2020) La National Basketball Association (NBA) sta utilizzando la nuova modalità “Together Mode” di Microsoft Teams per mettere a bordo campo gli appassionati di basket in un’esperienza virtuale durante le partite. Microsoft ha appena rivelato la modalità “Together Mode for Teams” per le squadre all’inizio di questo mese, e utilizza l’intelligenza artificiale per “scannerizzare” il tuo … L'articolo NBA e Microsoft al lavoro per portare i tifosi negli stadi in un’esperienza virtuale Curiosauro. Leggi su curiosauro

Mentre la MLB userà Unreal Engine per sopperire alla mancanza di tifosi fisici nelle arene a causa della quarantena, la National Basketball Association (NBA) ha pensato di usare Microsoft Teams per of ...

Il mondo dello sport sta recuperando, pian piano, parte della sua normalità pre Covid. Manca ancora un tassello importante: il pubblico. Arene e campi di qualsiasi genere risultano vuoti, e la totalit ...

