NBA – Clippers, Doc Rivers su Lou Williams: “non ci ha fatto piacere vedere quella foto” (Di domenica 26 luglio 2020) Nelle ultime non si parla d’altro in ambito NBA: Lou Williams beccato in uno strip club fuori dalla bolla di Orlando. Il cestista dei Clippers era stato autorizzato a lasciare la zona protetta per gravi questioni familiari, ma sui social sono apparse delle foto che lo ‘incastrano’. Doc Rivers, allenatore dei Clippers, non ha preso bene la vicenda: “non ho molto da dire, semplicemente non ero con lui, ma è tornato qui. Ovviamente queste foto sono uscite fuori, e non sono cose che ci piacciono o che ci fa piacere vedere“.L'articolo NBA – Clippers, Doc Rivers su Lou Williams: “non ci ha fatto piacere vedere quella ... Leggi su sportfair

