Napoli, senti Bartomeu: “Il Barcellona è sempre favorito. Dobbiamo dimostrare talento” (Di domenica 26 luglio 2020) Il presidente del Barcellona, Josip Maria Bartomeu, ha commentato l’ormai prossima sfida di Champions League tra il Napoli e la squadra blaugrana, in un’intervista rilasciata per il Mundo Deportivo. LE DICHIARAZIONI Bartomeu (Getty Images) Le parole del presidente catalano in vista del match contro il Napoli: “Il Barcellona è sempre favorito, in ogni competizione. Anche in Champions League sarà così, soprattutto conoscendo lo spirito dei nostri ragazzi” LA DIMOSTRAZIONE – “E’ il momento giusto per dare dimostrazione di talento e ambizioni, negli ultimi giorni abbiamo fatto molta autocritica e questo credo possa aiutarci per rinnovare le energie in vista della Champions ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Napoli senti Napoli, senti Bartomeu: “Il Barcellona è sempre favorito. Dobbiamo dimostrare talento” ItaSportPress RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: vittorie per Napoli e Inter!

Alla fine nessuna sorpresa dai risultati delle sfide di Serie A tra Genoa-Inter e Napoli-Sassuolo. La prima partita di Genova poteva nascondere una qualche insidia per gli uomini di Conte. L’Inter orm ...

“L’Italia non è un paese razzista! Parli come Salvini!”, battibecco tra Chiariello e Iannicelli! (VIDEO)

Dibattito molto sentito andato in scena ieri sera, al termine di Napoli-Sassuolo, negli studi di Canale 21. Protagonisti sono stati i due giornalisti Umberto Chiariello e Peppe Iannicelli, che hanno a ...

