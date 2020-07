Napoli, Politano si tatua un'enorme tigre sulla schiena (Di domenica 26 luglio 2020) Napoli - Matteo Politano stupisce tutti: l'esterno del Napoli si è tatuato un'enorme tigre feroce sulla sua schiena, un disegno molto dettagliato che ricopre tutto il suo dorso. L'ex Sassuolo e Inter ... Leggi su corrieredellosport

SkySport : ?? IL CAPOLAVORO DI POLITANO AL 95' ?? ? Politano decide Napoli-Udinese con questo sinistro meraviglioso all'ultimo r… - sportli26181512 : #Napoli, Politano si tatua un'enorme tigre sulla schiena: L'esterno azzurro si è complimentato con l'artista: 'Capo… - 100x100Napoli : Nuovo tatuaggio dietro la schiena per #Politano. - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Napoli, Politano: 'Aggiungiamo 3 punti importanti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Napoli, Politano: 'Aggiungiamo 3 punti importanti' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Politano

NAPOLI - L'ultima novità di Matteo Politano è di quelle che non si dimenticano: l'attaccante del Napoli si è tatuato un'enorme tigre feroce sulla sua schiena, un disegno molto dettagliato che ricopre ...La partita Inter – Napoli del 28 luglio 2020 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la trentasettesima giornata di Serie A MILANO – Martedì 28 luglio alle ...