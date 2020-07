Napoli, Politano: «Aggiungiamo tre punti importanti» (Di domenica 26 luglio 2020) Matteo Politano, attaccante del Napoli, esulta dopo la vittoria contro il Sassuolo Matteo Politano, esterno del Napoli, sui suoi social esulta dopo la vittoria per 2-0 degli azzurri contro il Sassuolo; partita dove la stessa ala mancina ha colpito un palo nei minuti finali. «Aggiungiamo tre punti importanti alla nostra classifica, per chiudere al meglio il nostro campionato!». View this post on Instagram 💙 Aggiungiamo tre punti importanti alla nostra classifica, per chiudere al meglio il nostro campionato! #ForzaNapoliSempre #NapoliSassuolo A post shared by Matteo Politano⚽️ ... Leggi su calcionews24

