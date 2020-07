Napoli, Hysaj è il 17esimo marcatore stagionale del Napoli (Di domenica 26 luglio 2020) Napoli, Hysaj è il 17esimo marcatore stagionale del Napoli Il gol di Hysaj firmato ieri rappresenta non solo la prima rete dell’albanese con la maglia … L'articolo Napoli, Hysaj è il 17esimo marcatore stagionale del Napoli proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

SkySport : NAPOLI-SASSUOLO 2-0 Risultato finale ? ? #Hysaj (8') ? #Allan (90+3') ?? - Gazzetta_it : #NapoliSassuolo 2-0: decide Hysaj, quattro gol annullati agli emiliani - Gazzetta_it : Gol! Napoli - Sassuolo 1-0, rete di Hysaj E. (NAP) - cn1926it : #Marcolin: “#Hysaj era in stato di grazia. Vi dico cosa penso di #Osimhen” - MondoNapoli : TV Luna - Hysaj al top, il Napoli blocca la cessione: la situazione - -

Il Napoli batte in casa 2-0 il Sassuolo e riprende la sua marcia di avvicinamento al quinto posto dopo il brusco stop di Parma. Buona prestazione degli uomini di Gattuso soprattutto nel primo tempo, c ...Secondo quanto riportato dal giornalista Carlo Alvino a Tv Luna, il terzino Elseid Hysaj potrebbe restare al Napoli, il presidente De Laurentiis potrebbe presto bloccare la cessione, in accordo con Ge ...