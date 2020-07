Napoli Boga, un crack da 40 milioni: piace anche in Premier League (Di domenica 26 luglio 2020) . Sono 35 le gare stagionali con 11 gol messi a segno L’offerta del Napoli c’è stata. Gli azzurri hanno offerto 25 milioni di euro più il cartellino di Younes, ma il Sassuolo per Boga ha chiesto almeno 40 milioni, come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Oltre al Napoli ci sono ben tre squadre interessate al giocatore neroverde: attenzione ad Arsenal ed Everton, ma c’è anche il Borussia Dortmund sulla strada degli azzurri e di Jeremie Boga. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

