Nantes, colpevole confessa incendio alla cattedrale (Di domenica 26 luglio 2020) Scoperto il colpevole del recente incendio alla cattedrale di Nantes: ha confessato. L’uomo, messo alle strette, ha confermato di aver innescato tre fiamme nella struttura ecclesiastica lo scorso 18 luglio. incendio alla cattedrale di Nantes, scoperto il colpevole. Una settimana dopo l’evento avvenuto nel luogo storico della zona ovest della Francia, un volontario ruadense della … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

kenyabros1 : RT @beatrice_tom: Il colpevole è un ruandese che si è vendicato della diocesi perché gli era scaduto il visto - the_fourty : RT @beatrice_tom: Il colpevole è un ruandese che si è vendicato della diocesi perché gli era scaduto il visto - beatrice_tom : Il colpevole è un ruandese che si è vendicato della diocesi perché gli era scaduto il visto - LKlimex : PER CHI SE LO FOSSE PERSO VISTO CHE IL MAINSTEAM CONTINUA A CENSURARE LE IDENTITÀ: IL PRESUNTO COLPEVOLE DEL ROGO… -

Ultime Notizie dalla rete : Nantes colpevole

Inews24

Una settimana dopo l’incendio della cattedrale di Nantes, un volontario della diocesi, originario del Ruanda, detenuto provvisoriamente nella notte di sabato e domenica, per “distruzione e degradazion ...– Il volontario fermato il giorno dopo l’incendio del 18 luglio alla cattedrale di Nantes, e poi liberato per mancanza d’indizi, è stato di nuovo messo agli arresti oggi ed è poi comparso in procura, ...