Mutui, sostegno da 750 euro per le famiglie campane in difficoltà: come fare domanda (Di domenica 26 luglio 2020) Non solo la sospensione delle rate, così come previsto dal Decreto “Cura Italia”. Le famiglie campane in difficoltà a causa del Coronavirus e con un mutuo da pagare possono accedere a un sostegno di 750 euro una tantum per saldare una o più rate del piano di ammortamento sottoscritto con l’istituto bancario. La graduatoria dei soggetti ammessi a contributo sarà pubblicata a inizio settembre, ma la procedura per richiedere il sostegno mutuo prima casa della Regione Campania sarà possibile predisporre la domanda già a partire dal prossimo 28 luglio. Vediamo, dunque, quali sono i requisiti da rispettare per poter accedere al contributo, le scadenze da rispettare e la documentazione che è necessario allegare ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Mutui sostegno Un aiuto di 750 euro per pagare il mutuo: a chi spetta Proiezioni di Borsa Nuovi progetti a sostegno delle imprese

Nei giorni scorsi il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi, il vice e assessore al Bilancio Filippo Marvelli e l’assessore alle Attività produttive Michele Lodi hanno incontrato le associazioni di ca ...

Coronavirus, Milano: positivo agli anticorpi il 7,7% dei lavoratori dei mezzi pubblici

È avvenuto nel reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Carlo Poma. Madre e neonato ...

Nei giorni scorsi il sindaco di Terre del Reno Roberto Lodi, il vice e assessore al Bilancio Filippo Marvelli e l’assessore alle Attività produttive Michele Lodi hanno incontrato le associazioni di ca ...È avvenuto nel reparto Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Carlo Poma. Madre e neonato ...