Muore Olivia de Havilland, l’ultima star della vecchia Hollywood (Di domenica 26 luglio 2020) Olivia de Havilland, attrice ultima sopravvissuta del cast di “Via Col Vento” è morta nella sua casa a Parigi, dove risiedeva da anni. Di recente Olivia aveva parlato della morte, mentre celebrava il suo compleanno all’inizio di questo mese. Inoltre spiegando che sperava di volare via sorseggiando champagne. Parlando al Daily Mail, dichiarando: “Se devo lasciare questa vita, mi piacerebbe farlo incastrata su una chaise longue, profumata, con una veste di velluto e orecchini di Perle. con un bottiglia di champagne accanto a Me. Le principali opere di Olivia De Havilland nella sua carriera cinematografica si sono protratte dal 1935 al 1988, ed è stata una delle principali attrici del suo tempo. Nata a Tokyo, in Giappone, è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

DavidPrzMX : La star di Hollywood Olivia De Havilland muore a 104 anni. RIP. †. - fiftycb : RT @IOdonna: Addio a Olivia de Haviland, aveva 104 anni - __davidxx__ : Olivia de Havilland muore ed io non ho più certezze - IOdonna : Addio a Olivia de Haviland, aveva 104 anni - andy_reds : RT @ValentinaInLA: Muore Olivia de Havilland l’ultima grande star dell’età d’oro di Hollywood. Tra i protagonisti di ‘Via col Vento’ e sore… -

Muore Olivia de Havilland, la dolce Melania di Via col Vento

Roma, 26 lug. (askanews) - La sua carriera continu, anche se pi sporadicamente, e rius a ottenere due Golden GLobe, l'ultimo dei quali nel 1986 per "Anastasia: The Mistery of Anna". Gli epici scontri ...

