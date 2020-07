MOVIOLA – Verona-Lazio, Zaccagni si fa lo sgambetto da solo: l’arbitro fischia rigore (Di domenica 26 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso del primo tempo di Verona-Lazio, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020. Sul finire della prima frazione di gioco Luiz Felipe si addormenta dentro l’area di rigore con Zaccagni che gli passa davanti e cade a terra: per l’arbitro, il signor Volpi, non ci sono dubbi ed indica il dischetto del calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota nitidamente come sia lo stesso giocatore del Verona a farsi lo sgambetto e a cadere, non può di certo essere calcio di rigore il contatto precedente tra le due gambe che sembra essere inesistente. Svista clamorosa anche al Var. Leggi su sportface

