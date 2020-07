MOVIOLA – Roma-Fiorentina, contatto Dragowski-Dzeko: giusto concedere rigore? (Di domenica 26 luglio 2020) Episodio da MOVIOLA nel corso di Roma-Fiorentina. Tutto accade nel corso del minuto 85, con un’azione da flipper dei giallorossi, che nel frangente colpiscono anche un palo con Kolarov. Su un secondo tentativo da fuori Terracciano respinge corto e la palla va verso Dzeko, quest’ultimo riesce a calciare con Terracciano addosso che lo travolge. Per Chiffi è rigore, ma in realtà sono tantissimi i dubbi sull’assegnazione di questo penalty, alquanto dubbio: il direttore di gara avrebbe dovuto perlomeno consultare il Var per avere più certezze a riguardo. Veretout ha in seguito trasformato dagli undici metri: la Roma torna in vantaggio e si rifà sotto in ottica qualificazione diretta per i gironi di Europa League. Leggi su sportface

