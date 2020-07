MOVIOLA Juventus-Sampdoria: Bernardeschi gol, ma c’era fallo su Tonelli? (VIDEO) (Di domenica 26 luglio 2020) Raddoppia la Juventus e lo Scudetto è sempre più vicino. Al 67′ i bianconeri firmano il 2-0 grazie alla seconda rete in campionato da parte di Bernardeschi. Audero nell’occasione non è di certo impeccabile perché sul tiro dal limite di Ronaldo, per altro non irresistibile, respinge debolmente accomodando di fatto il pallone a Bernardeschi. Tante le proteste da parte dei blucerchiati per un possibile fallo a inizio azione ai danni di Tonelli. Ma non c’è alcuna infrazione, così come confermato dal silent check del Var: Matuidi interviene regolarmente su Tonelli sfilandogli via il pallone con la suola. Leggi su sportface

