MOVIOLA Cagliari Udinese: l’episodio chiave del match (Di domenica 26 luglio 2020) L’episodio chiave del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: MOVIOLA Cagliari Udinese L’episodio chiave della MOVIOLA del match tra Cagliari e Udinese, valido per la 36ª giornata della Serie A 2019/20. Dirige la sfida l’arbitro Pasqua. L’EPISODIO chiave DEL match In aggiornamento. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

georgatoss : @Veertien_14 @iuiu87 @Alex_Cavasinni Gol annullato perché si suppone ci sia tocco di mano (i media confusi hanno fo… - infoitsport : La moviola di Lazio-Cagliari: 'Braccio Milinkovic da rigore. VAR inspiegabilmente in silenzio' - erroriarbitrali : RT @Gazzetta_it: #moviola #gazzetta Juve graziata: #DeLigt, è mani in area. E anche #Milinkovic in Lazio-Cagliari... - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #UdineseJuve, la MOVIOLA LIVE: #DePaul chiede un rigore, poi mani dubbio di #DeLigt - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #UdineseJuve, rivivi la #MOVIOLA: #DePaul chiede un rigore, mani dubbio di #deligt -