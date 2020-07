MOVIOLA – Bologna-Lecce, proteste furiose di Liverani: era rigore? (Di domenica 26 luglio 2020) Succede di tutto nel finale di partita tra Bologna e Lecce, match valido per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2019/2020, gli ospiti si gettano alla ricerca del gol del 3-2 per rientrare nella corsa salvezza. In un calcio d’angolo Denswil sembra atterrare Rispoli, ma per Calvarese non c’è nulla e sul contropiede arriva la rete di Barrow. La cintura sembra esserci, ma non sembra un episodio da Var: giusto far rimanere il giudizio del campo, ma il difensore bolognese ha rischiato davvero tanto. Leggi su sportface

La sfida Bologna-Lecce sarà trasmessa da DAZN. La partita sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per gli utenti che avessero aderito all’of ...

