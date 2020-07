Movida sfrenata tra Circeo e isole pontine: risse, furti notturni e giovani in coma etilico (Di domenica 26 luglio 2020) Continua senza freni la Movida pontina, dopo i locali chiusi al Circeo per gli assembramenti nei giorni scorsi, questa volta si sono verificati diversi gravi episodi sull’isola di Ponza. Nella notte tra sabato e domenica decine di ragazzi in cerca di divertimento sfrenato hanno creato scorribande sull’isola pontina, finendo per azzuffarsi. Questa notte, infatti, si sono verificate diverse risse tra giovani brilli. Alcuni poi hanno alzato un po troppo il gomito. Un ragazzo, in particolare, è finito addirittura in coma etilico ed è stato elitrasportato d’urgenza presso l’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Inoltre, in questi giorni, sull’isola sono aumentati i furti. In particolare si registrano diversi ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Movida sfrenata tra Circeo e isole pontine: risse, furti notturni e giovani in coma etilico - presasocial : #Movida sfrenata e senza regole, la verità dai social network. LEGGI QUI ? - infoitinterno : Movida sfrenata, nel Lazio si corre ai ripari: in arrivo l'ordinanza per mascherine anche all'aperto - UnioneSarda : #Italia - #Movida sfrenata, nel #Lazio si corre ai ripari: in arrivo l'ordinanza per mascherine anche all'aperto - Teresafas : @Rafa93442827 @ProfLopalco E i politici che sono venuti a inaugurare la loro campagna elettorale, hanno visto tutto… -

Ultime Notizie dalla rete : Movida sfrenata Movida sfrenata tra Circeo e isole pontine: risse, furti notturni e giovani in coma etilico Il Corriere della Città Insulti, grida e niente mascherine: l’autista fa scendere i ragazzi dal bus

Ma questo non ha fermato questi giovani, molti dei quali minorenni, nella loro movida sfrenata. L’incoscienza e la maleducazione dei ragazzi è purtroppo ben nota nella località. Infatti anche negli ...

Dior a Lecce, perché bisogna dire ‘grazie’ a Maria Grazia Chiuri e a Chiara Ferragni

Grazie. Sì, grazie Maria Grazia Chiuri. Grazie per aver svelato al mondo l’essenza di una terra, il Salento, finora conosciuta soprattutto per la sua movida sfrenata. Nell’opulenza barocca di piazza D ...

Ma questo non ha fermato questi giovani, molti dei quali minorenni, nella loro movida sfrenata. L’incoscienza e la maleducazione dei ragazzi è purtroppo ben nota nella località. Infatti anche negli ...Grazie. Sì, grazie Maria Grazia Chiuri. Grazie per aver svelato al mondo l’essenza di una terra, il Salento, finora conosciuta soprattutto per la sua movida sfrenata. Nell’opulenza barocca di piazza D ...