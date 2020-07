Movida selvaggia a Roma: chiuse alcune piazze, 50 sanzioni per vendita di alcool e 30 illeciti nei ristorati (Di domenica 26 luglio 2020) Dal Centro della Capitale a Ostia, oltre 2500 controlli in questo fine settimana da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione ai possibili assembramenti nelle zone interessate dal fenomeno della Movida, con chiusure momentanee di alcune piazze per il grande numero di persone che rendeva impossibile l’osservanza delle regole previste per tutelare la salute pubblica: dall’isolamento temporaneo della scalinata di piazza Trilussa ad altre località come piazza Bologna, piazza Madonna dei Monti, largo degli Osci e la Scalea del Tamburrino dove si è reso necessario allontanare oltre un centinaio di persone. Sono circa 50 le sanzioni per la vendita ed il consumo di alcool oltre l’orario consentito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

FidanzaCarlo : Mentre Milano sprofonda nell'acqua, Sala non trova di meglio da fare che andare a Roma per accompagnare un braccian… - SkyTG24 : Coronavirus, Ricciardi: c'è troppa movida selvaggia, rischiamo la fine della Catalogna - CorriereCitta : Movida selvaggia a Roma: chiuse alcune piazze, 50 sanzioni per vendita di alcool e 30 illeciti nei ristorati - magicaGrmente22 : Napoli, la movida selvaggia trasloca sui Quartieri Spagnoli senza controlli - zazoomblog : Milano movida selvaggia: scatta la diffida al sindaco - #Milano #movida #selvaggia: #scatta -

Ultime Notizie dalla rete : Movida selvaggia Napoli, la movida selvaggia trasloca sui Quartieri Spagnoli senza controlli Il Mattino Bari, monopattini selvaggi e fuochi d’artificio: combo letale in via Giovene

Monopattini abbandonati in via Giovene al fianco di una scatola di fuochi d’artificio esplosi nel cuore della notte. L’emblema in una sola immagine della movida barese che continua a far parlare tanto ...

Movida ‘selvaggia’ a Ponza, giovane in coma etilico soccorso dall’eliambulanza

Spintoni, urla e schiamazzi sabato notte sull’isola di Ponza. Un giovane trovato disteso a terra, aveva bevuto troppo: è stato portato in ospedale. Una folla di ragazzi ubriachi ha invaso il centro ci ...

Monopattini abbandonati in via Giovene al fianco di una scatola di fuochi d’artificio esplosi nel cuore della notte. L’emblema in una sola immagine della movida barese che continua a far parlare tanto ...Spintoni, urla e schiamazzi sabato notte sull’isola di Ponza. Un giovane trovato disteso a terra, aveva bevuto troppo: è stato portato in ospedale. Una folla di ragazzi ubriachi ha invaso il centro ci ...