Movida fiorentina: tutti negativi i test sierologici effettuati (Di domenica 26 luglio 2020) Positiva la prima sessione di controlli, che i volontari di Pubbliche Assistenze, Misericordie e Croce Rossa hanno effettuato ieri notte in piazza Santo Spirito. Su 120 cittadini che si sono ... Leggi su lanazione

