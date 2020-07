Mourinho vola in Europa League, lo United e un super Bruno Fernandes in Champions (Di domenica 26 luglio 2020) LONDRA, Inghilterra, - Si chiude una Premier League dominata dall'inizio alla fine dal Liverpool , ma che anche negli ultimi 90 minuti ha saputo regalare molte emozioni. In palio i posti in Europa che ... Leggi su corrieredellosport

Non basta al Bournemouth il successo per 3-1 sull'Everton di Ancelotti per evitare la retrocessione visto che il pareggio tra Aston Villa e West Ham (1-1) relega i Cherries al terzultimo posto. Scende ...

Lukaku, Ribery e quel rigore sbagliato diventato una maledizione

Ecco dove l’ho già visto questo qui... Trenta agosto 2013, Sinobo Stadium di Praga: chissà se oggi, entrando in campo e trovandosi di fronte Franck Ribery, Romelu Lukaku ripenserà a quella sera di fin ...

