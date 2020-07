MotoGp, Viñales stremato a causa del caldo: “non riuscivo a respirare alle spalle di Valentino Rossi” (Di domenica 26 luglio 2020) Un secondo posto che soddisfa fino ad un certo punto, Maverick Viñales si prende questi preziosi venti punti ma recrimina al tempo stesso per non essere riuscito a mettere pressione su Quartararo. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesColpa del caldo e di alcuni errori, come ammesso dallo spagnolo ai microfoni di Sky Sport: “penso che abbiamo fatto una bella gara, non potevo fare di più. Ho sbagliato alla prima curva, mi son messo dietro Valentino e ho perso tanto tempo. Dobbiamo migliorare lo stile di guida, ho visto molte cose e penso che possiamo crescere ancora di più. Dobbiamo essere la prima Yamaha, questo mi dà molta motivazione per migliorare. Ce l’ho messa tutta, dietro Valentino ho sofferto molto. Una volta che l’ho superato mi son trovato meglio e sono riuscito a fare un bel tempo ... Leggi su sportfair

