MotoGp, Viñales ma che fai? Lo spagnolo ‘sbaglia’ Yamaha e sale su quella di… Valentino Rossi [VIDEO] (Di domenica 26 luglio 2020) Davvero clamoroso l’errore commesso da Maverick Viñales durante il warm up del GP di Andalusia, andato in scena questa mattina a Jerez. Il pilota spagnolo, rientrato ai box dopo uno dei propri run in pista, si è avvicinato alla moto di Valentino Rossi parcheggiata lì vicino per salirci e tornare in pista. Solo l’intervento di un meccanico del Dottore ha evitato che lo spagnolo inforcasse la M1 del compagno di squadra, con un gesto che lo ha indirizzato verso la propria Yamaha. Ecco il VIDEO: Visualizza questo post su Instagram Wrong bike @maverick12official! That’s @valeyellow46! 🤣 The Spaniard tries to take his team-mates bike in morning warm up! 🤦 #AndaluciaGP 🏁 ... Leggi su sportfair

kang_mul29 : RT @kang_mul19: ?? Empat Besar Pole Position ?? ? 1. Fabio Quartararo - Yamaha #20 ? 2. Maverick Vinales - Yamaha #12 ? 3. Francesco Bagnaia… - Byrner1400 : RT @gponedotcom: Allarme motori in Yamaha: tutti i piloti con nuovi propulsori a Jerez2: Vinales ha già punzonato tutti i 5 motori a dispos… - gponedotcom : Gran Premio Andalusia MotoGP: il LIVE della seconda tappa 2020 a Jerez: LIVE - Alle 14:00 scatta il secondo round d… - AristonoH : RT @kang_mul19: ?? Empat Besar Pole Position ?? ? 1. Fabio Quartararo - Yamaha #20 ? 2. Maverick Vinales - Yamaha #12 ? 3. Francesco Bagnaia… - kang_mul19 : ?? Empat Besar Pole Position ?? ? 1. Fabio Quartararo - Yamaha #20 ? 2. Maverick Vinales - Yamaha #12 ? 3. Francesco… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Viñales MotoGp, Viñales domina i test di Jerez. Operazione alla spalla per Marquez la Repubblica