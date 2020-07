MotoGp, Marc Marquez avverte i suoi rivali: “per il titolo ci sono anche io, sarò al top già a Brno” (Di domenica 26 luglio 2020) Il doppio zero incassato da Marc Marquez nella duplice trasferta di Jerez non spaventa il campione del mondo, che oggi non scenderà in pista per il dolore al braccio avvertito durante la giornata di ieri. Lo spagnolo della Honda è già proiettato a Brno, dove proverà a vincere la prima gara di questo Mondiale per rilanciare le proprie chances di titolo. Interrogato ai microfoni di DAZN, Marquez ha ammesso: “sono passati molti anni da quando ho saltato una gara, c’è ancora tutto il campionato e molte gare da disputare. Da adesso dobbiamo lavorare sulla riabilitazione per arrivare a Brno nel miglior modo possibile. Aritmeticamente, finché che c’è un’opportunità, vuol dire che è possibile. Lavorerò ... Leggi su sportfair

SkySportMotoGP : Marc Marquez: 'Ci ho provato, non volevo avere rimpianti' ? #MM93 si racconta a Sky, dal tentativo in pista alla ri… - SkySportMotoGP : ULTIM’ORA MOTOGP ? Ufficiale la rinuncia di Marc Marquez: lo spagnolo domani non correrà nel GP dell’Andalusia… - SkySportMotoGP : Paolo Simoncelli: 'Marquez mi ha emozionato, ha lo stesso carattere di mio figlio Marco' #SkyMotori #SkyMotoGP… - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #MotoGP #Honda passiva, medici 'leggeri'. Ma il no di Marc ridà valore ai nostri limiti - dinoadduci : Honda passiva, medici “leggeri”. Ma il no di Marc ridà valore ai nostri limiti -