MotoGp, le Pagelle dell'Andalucia: Valentino Rossi, ritorno di fiamma. Quartararo vicino alla perfezione, Bagnaia che peccato (Di domenica 26 luglio 2020) Rossi - voto 7,5 : un podio che mancava dal 14 aprile scorso, ad Austin,. Il campione di Tavullia ha stravolto il lavoro nel suo team e sembra aver trovato quantomeno una luce in fondo al tunnel che ... Leggi su leggo

Jerez de la Frontera, 26 luglio 2020 - Vale sul podio a 41 anni, Quartararo nuove Re della MotoGp e che si cuce addosso la targhetta ’ufficiale’ di anti-Marquez. Le pagelle di Jerez-bis premiano Rossi ...Fabio Quartararo si riconferma nel secondo Gp di Jerez: va in fuga, allunga, domina. Non c’era Marc Marquez, ma il suo trionfo non perde smalto. Ma nel terribile caldo spagnolo risorge Valentino Rossi ...