MotoGp – L’amarezza di Petrucci: “non mi spiego come sia potuto cadere, sono dispiaciuto” (Di domenica 26 luglio 2020) Gara sfortunata per Danilo Petrucci a Jerez. Il pilota ternano, che partiva dall’undicesima posizione in griglia, era nono alle spalle di Dovizioso quando una scivolata alla curva due, a quattordici giri dal termine, ha messo fine alla sua prova. Danilo Petrucci (#9 Ducati Team) – Ritirato “sono davvero dispiaciuto per come è andata la gara di oggi, perché credo che avremmo potuto ottenere un buon risultato. Non mi aspettavo questa caduta anche perché non stavo facendo una manovra azzardata: probabilmente le gomme erano già usurate e ho osato troppo. Stavo seguendo Dovizioso, quando improvvisamente sono scivolato alla curva due. Ora il mio obiettivo è quello di tornare a lottare per le prime posizioni e spero di poterlo fare ... Leggi su sportfair

