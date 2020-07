Moto2 – Pazzesca tripletta italiana a Jerez, Bastianini vince il GP di Andalusia: sul podio anche Marini e Bezzecchi (Di domenica 26 luglio 2020) La prima vittoria di Bastianini in Moto2, il secondo posto stagionale per Luca Marini e la prima volta nei top-3 per Bezzecchi. Mirco Lazzari gp/Getty ImagesIl GP di Andalusia di Moto2 regala spettacolo e consegna al Motomondiale una tripletta tutta italiana, che mancava da tantissimo tempo. Davanti a tutti si piazza il pilota dell’Italtrans, che non lascia scampo ai due connazionali e taglia il traguardo con oltre due secondi di vantaggio. Niente da fare per Marini e Bezzecchi, che comunque si godono un podio meritatissimo in virtù della gara compiuta. Ai piedi del podio si piazza Lowes, che precede la coppia spagnola formata da Canet e Martin. Nei primi dieci infine ... Leggi su sportfair

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Pazzesca MotoGP, Rolfo: “Su Dazn telecronache senza tifo, è un ambiente professionale” GPone MotoGP, Rolfo: “Su Dazn telecronache senza tifo, è un ambiente professionale”

È iniziato un nuovo weekend di corse dal circuito di Jerez de la Frontera e una delle novità della stagione iniziata la scorsa settimana proprio dal tracciato spagnolo è DAZN, che trasmetterà il campi ...

“Sei di un altro livello”, i piloti MotoGP fanno forza a Marquez dopo l'infortunio

La prima gara dell'anno per Marc Marquez si è chiusa nel segno di una brutta caduta che gli ha provocato la frattura dell'omero e una conseguente operazione che dovrà subire nella giornata di domani.

È iniziato un nuovo weekend di corse dal circuito di Jerez de la Frontera e una delle novità della stagione iniziata la scorsa settimana proprio dal tracciato spagnolo è DAZN, che trasmetterà il campi ...La prima gara dell'anno per Marc Marquez si è chiusa nel segno di una brutta caduta che gli ha provocato la frattura dell'omero e una conseguente operazione che dovrà subire nella giornata di domani.