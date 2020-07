Moto Gp: Quartararo vince in Andalusia. Terzo Valentino Rossi dietro a Vinales (Di domenica 26 luglio 2020) E' stato Fabio Quartararo a tagliare per primo il traguardo del Gp di Andalusia, classe MotoGp, sul circuito di Jerez, bissando il successo di domenbica scorsa. Tre Yamaha sul podio con il secondo posto di Maverick Vinales ed il Terzo di Valentino Rossi. Francesco Bagnaia si è dovuto ritirare a pochi giri dal termine Leggi su firenzepost

